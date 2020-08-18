منطقة الأقصر الأزهرية تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإشرافية، بمختلف أنحاء مراكز المحافظة.

وأشارت المنطقة إلى أن الوظائف الإشرافية الشاغرة تشمل "وكيل معهد شرعي، ووكيل معهد ثقافي، وشيخ معهد، وموجه، وموجه أول"، موضحة أنه سيتم التقديم حسب ما هو موجود بالشروط الواردة بالإعلانات.

وشملت الوظائف المطلوبة حاجة المنطقة لوكيل شرعي أو عربي بإدارة إسنا بمعاهد زرنيخ، والكلابية، والحلة، والحليلة، والدير، أما وظيفة وكيل معهد ثقافي فطُلبت في معاهد الأمير ومحمد رجب والشغب.

أما وظيفة شيخ معهد فطُلبت بمعاهد زرنيخ، الحلة، الشغب.

كما طلب الإعلان وظيفة موجه عربي ابتدائي بمعاهد حاجر كومير، والعضايمة، ومحمد عبده، والكيمان، والغريرة، فيما طُلبت وظيفة وكيل معهد ثقافي بإدارة الأقصر وشملت معاهد بنين الأقصر، وبنين وفتيات نجع الطويل، وبنين وفتيات الزينية إعدادي، وبنين وفتيات المدامود ثانوي، وبنين المنشأة، وبنين وفتيات البياضية، وبنين العديسات، وبنين الحاج صالح.

وقالت المنطقة إنه سيتم التقدم للوظائف المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 27 أغسطس الجاري.