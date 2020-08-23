حاكم صقلية يصدر مرسوما بطرد المهاجرين بسبب كورونا

أصدر حاكم جزيرة صقلية نيلو موسوميتشي، مرسوما، يأمر بالطرد الجماعي لطالبي اللجوء من الجزيرة، بسبب مخاطر العدوى بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

ونصت الإجراءات على أنه يتعين إخلاء جميع مراكز استقبال المهاجرين في صقلية بحلول منتصف الليل، ونقل السكان إلى أماكن أخرى داخل إيطاليا أو أوروبا.

كما نصت الإجراءات على منع دخول جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون عبر البحر.

وكتب موسوميتشي اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يصدر مرسومه "لا يمكن غزو صقلية، بينما الاتحاد الأوروبي يغض الطرف والحكومة لا تبدي تحركا".

وسيظل المرسوم ساري المفعول حتى العاشر من سبتمبر المقبل، على ان تتم استضافة القادمين عبر البحر على متن عبارات حجر صحي- وهو حل تبنته الحكومة الوطنية بشكل جزئي.