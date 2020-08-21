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محمود مسلم

حاكم صقلية يدعو الحكومة لإغلاق مرافئ الجزيرة لوقف تدفقات المهاجرين

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أ ش أ
03:22 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
المهاجرون

المهاجرون

دعا حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، الحكومة الإيطالية إلى إغلاق مرافئ الجزيرة جنوبي البلاد أمام تدفقات الهجرة السرية.

وقال موزوميتشي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط المعارض، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم، "نأمل أن يدركوا في روما أن صقلية لا تريد أن تكون مخيمًا للاجئين، إذا كانت لديّ السلطة للقيام بذلك، لأغلقت الموانئ".

وأوضح موزوميتشي، أن هذا لا يعني عدم تقديم المساعدة اللازمة للاجئين، ولكن يجب القيام بذلك مع الحرص على حماية مواطني جزيرة صقلية.

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