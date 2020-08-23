الرقابة الإدارية تحيل مخالفة بيع بنزين بالسوق السوداء بأسيوط للنيابة

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه وردت معلومات تفيد قيام مسئولي محطة وقود مصر للبترول بمركز أبنوب، بمحافظة أسيوط، بتجميع كميات من السولار والبنزين فئة 80 وبيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

جرى تشكيل لجنة من مفتشي تموين محافظة أسيوط للمرور على المحطة المشار إليها، وتبين قيام صاحبها بمخالفة القانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، وذلك بتجميع وبيع كميات الوقود بالمخالفة، والتي بلغ إجماليها بحوالي 108 آلاف لتر من السولار والبنزين فئة 80، وبلغ إجمالي قيمتها بحوالي الـ 700 ألف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة والمخالفات والمخالفين، وجرى عرضه على النيابة العامة.