مصدر: سكرتير "مصر القديمة" تقوم بأعمال رئيس الحي بعد القبض عليه

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن رئيس حي مصر القديمة "ع.خ" ضُبط من قبل الرقابة الإدارية منذ أسبوع على خلفية اتهامه بتلقي رشوة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المهندسة حنان السيد أحمد، سكرتير الحي، هي القائم بأعمال رئيس حي مصر القديمة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضي المتهم الأول مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين، وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.