القبض على مديرة التعليم الخاص بالعبور في تقاضي 1.4 مليون رشوة

ألقت هيئه الرقابة الإدارية القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم ومحاسب بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات.

جاء ذلك لطلب المتهمين من الأول حتى الثالث لمبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي 700 ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بإنهاء إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعاً علي ذمه التحقيقات.

من ناحية أخرى ضبطت الهيئة 35 ألف أمبول تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي من بينها 14 ألفا و400 أمبول خاص بوزارة الصحة غير مصرح بتداوله خارجها وعدد 1100 أمبول منتهية الصلاحية، حيث تقوم إحدى الشركات الخاصة للأدوية باستخدام مخازن غير مرخصة كائنة في حي شرق اسيوط بمحافظة أسيوط، للاتجار في الأدوية وبيعها بالسوق السوداء.

وأفادت الهيئة بأن إجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بلغت أكثر من مليوني جنيه، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك جاء في إطار قيام الهيئة بمتابعة انتظام سير العمل وضبط المخالفات وأوجه القصور التي تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك متابعة الأسواق وأماكن بيع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وفى ضوء المعلومات الواردة.

وأوضحت الهيئة، أنه أيضا في هذا الإطار تم المرور على مدينة السنطة بمحافظة الغربية لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تبين عدم انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للمدينة وتعامل المواطنين مباشرة مع الإدارات التنفيذية دون تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، بالإضافة إلى وجود أوجه قصور في عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 420 مخالفة بنائية جديدة تم ارتكابها، وعدم البت في 4441 طلب تصالح على مخالفات تبلغ قيمة رسومها المحصلة بحوالي 1.1 مليون جنيه تقريبا، كما تم تحرير 36 محضر مخالفة تموينية بلغت قيمتها بحوالي 1.7مليون جنيه و٨ محاضر لصيدليات قامت ببيع ادوية مهربة وادوية تامين صحي غير مصرح بتداولها.