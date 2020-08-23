"البليدي": 16% من وفيات الأطفال تحت 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوي

تحدث الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بطب قصر العيني، عن تفاصيل حملة تطعيم الأطفال ضد بكتيريا المكونات الرئوية المسببة لكثير من الأمراض الخطيرة، قائلا إن التطعيم ليس بالشيء المستجد ولكنه موجود منذ عشرات السنوات، والحملة تنظمها الجمعية المصرية لطب الأطفال هي حملة توعوية بهذا النوع من التطعيم والتطعيمات الأخرى.

وأضاف "البليدي" خلال لقاء عبر "زووم" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، أن التطعيم الخاص بالميكروب لم يدخل حتى ضمن التطعيمات الإلزامية، قد يكون لأسباب سعرية نظرا لأنه مُكلف، موضحا أن وزارة الصحة موفرة التطعيم لأهميته.

وأشار إلى أن هناك ميكروبات تصيب أجزاء كثيرة في الجسم وتسبب في أمراض متعددة منهم البكتيريا الرئوية التي تسبب نوع من الالتهاب السحائي أو الالتهابات تسمم دموي أو الالتهابات الرئوية، لافتا إلى أن الالتهاب الرئوية يمثل 16% من وفيات الأطفال تحت 5 سنوات.

وتابع: "لما طفل بعد الشر بيموت بالالتهاب الرئوي مش بيتقال إنه مات بالمكور الرئوي ولكن بيتقال بالالتهاب الرئوي، يعني بيتقال النتائج مش الأسباب"، مؤكدا التوعية هامة من الأمراض وضرورة التطعيم لعدم حدوث مثل تلك المشكلات.