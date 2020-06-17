أستاذ "طب أطفال" يحذر من إهمال تطعيم الأطفال خوفا من كورونا: خطر عليهم

حذر الدكتور علاء المسلمي، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمهات من إهمال تطعيم الأطفال خوفًا عليهم من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطعيم الأطفال، حتى لا يعرضهم للخطر.

وقال المسلمي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التطعيمات ليست اختيارية، وإنما إجبارية لحماية أولادنا من أمراض أسوأ من كورونا، مشيرًا إلى أن الأمهات لابد من تطعيم أطفالهن، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المسلمي، أن هناك أمراض أنهتها التطعيمات، مثل الجدري وشلل الأطفال، مشيرًا إلى أنه في حالة منع الأمهات من أبنائهن قد يعرضهم للمرض، لاسيما وأن الأجسام المضادة للمرض ستنتهي، لذلك لابد من عدم التأجيل.

وتابع مناشدًا الأمهات بعدم الخوف من فيروس كورونا، وتطعيم الأطفال بدلًا من تأجيل التطعيم، وهو ما يعرضهم للخطر.