استشاري طب الأطفال: حالات الكورونا بين الصغار بسيطة..والتعامل معها سهل

قال الدكتور علاء المسلمي استشاري طب الأطفال بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن أعراض فيروس كورونا تظهر بأشكال مختلفة جدا على الأطفال من سعال والتهاب للحلق وإسهال ومغص وقيء.

وأضاف المسلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن حالات الكورونا لدى الأطفال تكون بسيطة ويتحسن الوضع ويمكن معالجتها والتعامل معها ببساطة، وفي حال تدهورها يتم عمل الإجراءت التي تتخذ مع مريض الكورونا.

وتابع المسلمي أن وقاية الأطفال من فيروس كورونا تبدأ من التركيز على أكل الأطفال للفاكهة والخضار والابتعاد عن الأكل غير الصحي، خصوصا وأن فيتامين سي والزنك وفيتامين دي يتم سحبها من الأسواق بشكل رهيب، موجها النصح للأمهات بالجلوس تحت آشعة الشمس في البلكونة من الساعة 12 ظهرا وحتى 12 والثلث، وهي الجرعة الأفضل من فيتامين دي.

وشدد المسلمي على أن الفترة من 12 لـ4 مساء هي الأفضل للاستفادة من آشعة الشمس والاستفادة من فيتامين "د" الطبيعي من الشمس وفيتامين a.