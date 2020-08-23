شروط وتفاصيل الحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 متر بـ جبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة)، وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل.

ويكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه تسدد بإحدى الطريقتين:

1. سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة: يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

2. السداد علي دفعات يتم كالآتي:

- يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالى المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقي المبلغ على ثلاث شهور متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

- يضاف مبلغ 20 ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فورًا في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

- استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة.

- بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

مكان التقديم

تقديم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــا.

- يرفق بطلب التقديم المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام.

- أولوية التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

أماكن السداد المسموح بها

بكروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مقرات فوري بلس.

علمًا بأنّ قيمه الطلب 500 جنيه لا تُسترد، ولن يعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني.

وتكون البيانات المدرجة بالطلب المقدم على مسئولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسؤولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسئولية مالية أو قانونية.

وجبانات وادي الراحة مقامة على أرض تبلغ مساحتها 110 فدان، وتتسع لحوالي 9500 جبانة، محاطة بسور كبير لحمايتها ويتوسطها مسجد على مساحة 600 متر مربع، والجبانة الواحدة مساحتها 20 متر مربع، وهي كاملة التشطيب ويحيطها سور وباب لكل جبانة على حدة، وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات، وتم بنائها بالطوب الوردي، كما تم تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية.

وتضم منطقة المدافن 10 مباني إدارية بمسطح 100 متر مربع للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين، وبها استراحة للمُعزين لحمايتهم في حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن، كما أنّ الشوارع يتراوح عرضها من 12 إلى 16 متر مربع، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 متر مربع.