الإسكان تطرح 30 قطعة أرض مقابر مسيحين بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح حجز 200 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 40 م2 للقطعة الواحدة، منها عدد عدد 170 قطعة أرض مقبرة لقاطني مدن 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد، وعدد 30 قطعة أرض مقبرة لقاطني محافظة الجيزة من أحياء وضواحي بنظام حق الانتفاع.

وتستعرض "الوطن" شروط الحجز وطريقة السداد لحجز قطع الأراضي، كالتالي:

شروط الحجز

- يشترط في المتقدم لحجز قطعة أرض المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصري الجنسية" وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة" ومن قاطني مدن "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد" أو محافظة الجيزة من أحياء وضواحي، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة من مبني أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" طبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة .

- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للسادة الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

طريقة السداد

- يتم سداد 50% من قيمة مقابل الانتفاع لقطعة أرض المقبرة "دفعة حجز"، وذلك مع استمارة الحجز.

- يتم سداد باقي القيمة قبل الاستلام بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.% مجلس أمناء من إجمالي قيمة مقابل الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر نظير سداد مبلغ 200 جنيه، وذلك اعتبارا من يوم 16 أغسطس الجاري، كما يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من 1 سبتمبر القادم وحتى 30 سبتمبر، وتبلغ قيمة مقابل الانتفاع لقطعة أرض المقبرة 43600 جنيه، ويتم إضافة 50% من القيمة لقاطني محافظة الجيزة من أحياء وضواحي.