بـ130 ألف جنيه كاش أو دفعات.. كيف تحجز مدفن بجبانات وادي الراحة؟

تعلن محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 متر بـ جبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة)، وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل.

ويكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه تسدد بإحدى الطريقتين:

1. سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة: يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

2. السداد علي دفعات يتم كالآتي:

- يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالى المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقي المبلغ على ثلاث شهور متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والإطلاع على أصول المستندات.

- يضاف مبلغ 20 ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فورًا في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

ويتم تقديم الطلبات لحجز المدافن عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وتستعرض "الوطن" طريقة الحجز عبر الموقع على النحو التالي..

- يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــا.

- بعد ذلك قم بالضغط على لوحة الخدمات.

- اضعط على خدمات محافظة القاهرة.

- ادخل على حجز الجبانات.

- قم بالضغط على حجز جبانات وادي الراحة المرحلة الثانية، علمًا بأنّه لضمان إتمام الحجز لابد من تسجيل بياناتك للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

- قم بالضغط على حجز جبانة.

- قم بالضغط على خدمات جبانات القاهرة، ثم اضغط "تسجيل الدخول".

- بعد ذلك ادخل رقمك القومي وكلمة السر الخاصة بك ثم الضغط على "دخول".

- قم بالضغط على جبانات القاهرة ثم الضغط على تسجيل الخدمة.

- قم باختيار محافظة القاهرة ثم اختر ديوان القاهرة.

- قم بتحميل المستندات المطلوبة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية، وشهادات ميلاد الأولاد القصر ثم اضغط على "تسجيل".

- بعد ذلك ادخل اسم الزوج أو الزوجة، والرقم القومي للزوج أو الزوجة المكون من 14 رقم، واسم الأم لمقدم الطلب والرقم القومي لها، ثم قم بتحديد نوع المقبرة (عادي - مميز على ناصية أو شوارع رئيسية).

- في حالة حصولك على مقبرة أخرى يُلغى الطلب.

- يجب التأكد من تحديد طريقة السداد (كاش أو على دفعات).

- قم بالضغط على علامة الدولار ($) الموجودة يسار الشاشة، ثم اضغط على علامة فوري لاختيار طريقة الدفع (فيزا - فوري).

- عند اختيار خدمة فوري سيظهر لك كود، يتم الاحتفاظ به والتوجه لأقرب مركز خدمة فوري لسداد المبلغ المطلوب.