فيديو.. أنقرة عاقبت مليون سوري بقطع المياه عن "الحسكة"

بعد مرور ما يقرب من 12 يومًا من العقاب التركي لسكان محافظة الحسكة السورية، قررت أنقرة أخيرًا إعادة تشغيل محطة علوك التي تغذي المحافظة السورية وريفها بالمياه، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن مئات الآلاف من المدنيين السوريين عاشوا معاناة بسبب تعنت تركيا واستيلائها على الماء، كما أن هذا التعنت التركي أثار غضباً دولياً وحقوقياً، حيث أُطلقت حملة بعنوان "العطش يخنق الحسكة" كانت بمثابة "صرخة سورية" ملأت مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على معاناة مليون مدني في المحافظة بسبب إيقاف تركيا عمدا ضخ المياه إلى مناطقهم.

ووجه الهلال الأحمر السوري نداءات عاجلة إلى الجهات الدولية لوقف السلوك التركي المخالف للقانون الدولي والإنساني، وتأتي حرب المياه التركية عقابا لسكان المحافظة بسبب أنهم يعيشون تحت إدارة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتبرها تركيا عدوة لها.