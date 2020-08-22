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مختار نوح: كل الدول هتمشي ورا مصر بما فيهم تركيا وقطر

كتب:

محمد عزالدين
11:33 م | السبت 22 أغسطس 2020
المفكر مختار نوح

المفكر مختار نوح

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أثر رواج الإسلام السياسي تم محوه خلال السبع سنوات الماضية، ولكن ليس أثر السلعة كلها، "الأثر موجود بدليل إن لحد النهاردة تونس بتصارع، وتونس والجزائر بعد كدة هتمشي ورانا، وكل الدول هتمشي ورانا بما فيهم تركيا وقطر، وهتتخلص من أوردغان".

وأضاف "نوح" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن رواسب الإسلام السياسي يجدها في السلفية العلمية وأحاديث "الحويني" ومحمد حسان قبل اعتذارهما، لافتا إلى أن الاعتذار دليل انخفاض الرواج، وليس دليلا على تعديل الأفكار.

وتابع: "30 يونيو هي بداية، واللي اتعمل في الست سنين كان لازم يتعمل من 600 سنة، فيه معجزات حقيقية حصلت، والنشاط الخارجي اللي اتعمل في هذه الفترة كان لازم يحامي على الدولة بالشكل ده، سيناء والتسليح، والإصلاحات الداخلية مش هتتم دلوقتي، ولكن  في توقيت معين".

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