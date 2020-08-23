المركز الثقافي الإفريقي يستعد لاستقبال زواره بعد "إجراءات الوقاية"

أصدرت إدارة المركز الثقافي الإفريقي في أسوان، قرارا بفتح أبواب المركز للزوار بداية من أول سبتمبر المقبل.

وأصدر المركز بيانا أوضح فيه، أنه وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بإعادة فتح وتشغيل الأماكن السياحية والمتاحف اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وقام المركز بكافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتأمين دخول الزائرين بدءًا من إجراءات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المركز والقاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه وتوفير المعقمات والمواد المطهرة في مختلف أرجاء المركز، بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز، وأعمال الزراعات والاهتمام بالمظهر الجمالي والطبيعة الخضراء الساحرة التي يتميز بها المركز الثقافي الإفريقي.