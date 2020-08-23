المصل واللقاح: كورونا ملهوش أمان ولازم نستمر في الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا لأقل من 100 حالة، مؤشر جيد جدا ودليل على أنّنا اقتربنا من تسجيل 0 حالات حادة، بمعنى أنّ الحالات الخطيرة التي تحتاج أسرة وعناية مركزة هي بالفعل تصل لأقل مستوى لها، بدليل أنّ حالات الوفاة وصلت لمستوى متدن جدا، ووزارة الصحة تعمل على الوصول لتسجيل 0 حالات.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ خطة وتعليمات الدولة للقضاء على فيروس كورونا، هي الأنسب والأمثل، حيث ساهمت في كسر حائز الـ100 إصابة باليوم، وحاجز الوفيات في طريقها لكسر الـ10 حالات باليوم، وحال الوصول لـ0 وفيات و0 حالات خطرة، يكون فيروس كورونا مثله مثل الفيروسات الموسمية، شارحا أنّ حتى الأنفلونزا الموسمية لها نسب وفيات والوصول لنسب معقولة من ضحايا هذا الفيروس سيحوله لفيروس ضعيف وموسمي، شرط الامتثال للإجراءات الاحترازية وأن تصبح الكمامة والتباعد الاجتماعي أسلوب حياة لنا جميعا حتى انتهاء الجائحة.

وتابع الحداد أنّ هناك تخوف من حدوث أي موجات ارتدادية مثلما حدث مع بعض دول العالم، خاصة أنّنا لم نصل لـ0 حالات، مطالبا باستمرار الإجراءات الاحترازية خاصة مع فئة كبار السن، إذ إنّها الأكثر عرضة لخطر كورونا، وأنّ الفيروس ليس له أمان.

وطالب الجميع بتوخي الحذر في المعاملات والإجراءات الاحترازية، والتي يجب أن تكون مشددة خاصة عند مقابلة كبار السن.

وأوضح أنّه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن إلا الكمامة الطبية والالتزام بارتدائها بجانب التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنّ ما يوجد من علاج هي بروتوكولات اجتهادية تقلل حدة الحالات الحرجة عند دخولها، لكن لا يوجد علاج نستطيع أن نقول إنّه تم تصنيعه خاصة لفيروس كورونا.