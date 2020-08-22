"آثار أسوان": عودة السياحة 1 سبتمبر أكبر عيد للمحافظة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد خضر، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن استئناف الحركة السياحية فى الأقصر وأسوان اعتباراً من أول سبتمبر، يعد "أكبر عيد بالنسبة لأسوان"، مشدداً على أن الاستقرار الأمنى فى مصر من الأسباب الرئيسية لعودة السياحة.

وأضاف "خضر "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،: "نعتمد على السياحة الداخلية والخارجية لأن أسوان مشتى عالمى ويترتب عليه حركة اقتصادية كبرى".

وأشار إلى أن الفتح الجزئى للمقاصد السياحية بداية شهر يونيو الماضي مع اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية، سواء للسائحين أو العاملين فى قطاع السياحة يومياً، أثبت نجاحاً كبيراً، وهو ما ترتب عليه عودة حركة السياحة.