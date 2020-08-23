العراق: سنتعامل بالمثل مع أية دولة تغلق أجواءها أمام طائراتنا

أعلن العراق، اليوم، عن مبدأ المعاملة بالمثل مع أية دولة لا تسمح لطائراته بالهبوط في مطاراتها دون "مبررات منطقية"، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، إن بلاده جادة بتفعيل الاتفاقيات الثنائية السابقة بين سلطة الطيران المدني وبعض الدول العربية المحددة ضمن اتفاقيات مبرمة.

وأضاف الشبل أن بلاده ستلجأ إلى إغلاق الأجواء العراقية أمام طائرات الدول التي أغلقت أجواءها أمام الطائرات العراقية ما لم تكن هناك مبررات حقيقية، عازيا إغلاق بعض الدول لأجوائها إلى إجراءات احترازية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".