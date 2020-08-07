العراق بصدد اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا خلال الفترة المقبلة

أكدت وزارة الصحة العراقية، أن البلاد بصدد إصدار قرارات وإجراءات احترازية جديدة خلال الفترة المقبلة لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن من ضمن هذه القرارات فرض حظر التجوال في بعض المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم، إن "القرارات التي تصدر من وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا ليست ارتجالية وإنما تتم الاستعانة فيها بخبراء ومستشارين"، مشيرا إلى أن أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تتراوح حدتها ما بين البسيطة والمتوسطة.

وأوضح أن القرار الخاص برفع الحظر أو استمراره، عائد إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، وليس لوزارة الصحة فقط، مبينا أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعا قريبا، وستعلن فيه ما سيتم العمل به خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل قرب إحياء مراسم العاشر من شهر محرم "عاشوراء".

وأشار البدر إلى عدم وجود التزام من المواطنين، فيما يخص التباعد الاجتماعي خلال فترة الحظر الجزئي، رغم النداءات المتكررة بضرورة التباعد والتزام الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن الوزارة لم تحدد حتى الآن المناطق التي تخضع للحجر الصحي في البلاد.