العاهل البحريني يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني لسفير السعودية لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث نقل الأخير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والنماء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية"بنا".

وأعرب العاهل البحريني، عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي تزداد رسوخاً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها، مؤكداً بأن العلاقات البحرينية - السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاون والتعاضد والتضامن الوثيق.

وأشاد بن عيسى، بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حمايه أمن واستقرار المنطقة، منوهاً برؤيته الطموحة ومواقفه الحكيمة والداعمة لجهود التنمية والتطوير بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.