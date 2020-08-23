منها "البريجابا".. التحقيق في ضبط مخزن أدوية غير صالحة بأسيوط

تباشر الجهات القضائية المختصة، التحقيقات في واقعة ضبط أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها، داخل مخزن غير مرخص، لإحدى شركات الصناعات الدوائية، في أسيوط.

وأفادت التحقيقات، أن الشركة تستخدم مخزنا غير مرخص بمدينة أسيوط، في تخزين أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها على الصيدليات لعدد من محافظات الصعيد بالمخالفة، حيث تم تشكيل لجان فنية من إدارات التفتيش الصيدلي ومفتشي مديرية التموين بمحافظة أسيوط وبإشراف ورفقة أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم التفتيش على مخزن الشركة بمحافظة أسيوط.

وضبطت الحملات كميات كبيرة من الأدوية ومنها عقار "البريجابا المُخدر"، وأدوية أخرى تابعه لوزارة الصحة والتأمين الصحي، وكميات من المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر، فضلا عن ضبط 15 ألف زجاجه وعلبة أدوية منتهيه الصلاحية، بعضها منذ عام 2007 و 2008.

وأمرت الجهات القضائية المختصة، بمصادرة الأدوية المضبوطة والتحفظ عليها، لحين انتهاء التحقيقات، التى لا تزال مستمرة.