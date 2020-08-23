"الأوقاف": ندرس الحضارة المصرية واللغات الأجنبية في دورات تأهيل الأئمة

قال الدكتور مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف تبذل جهدًا كبيرًا في مجال تأهيل وتدريب وخلق علماء دين مستنيرون بفكر واعٍ لمواجهة التحديات التي تعيشها مصر، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن التدريب بالوزارة يقوم على محاور عدة، أولها التأهيل، وهي عبارة عن دورة مكثفة تفتح له الآفاق وتجعله قادرًا على تفنيد المفاهيم المنحرفة.

وتابع: "من هذه المفاهيم، الجهاد والتفكير والمواطن لتحديد سبل العيش مع مختلف الأديان والطوائف"، لافتًا إلى أنه يتم تدريب الأئمة على الفهم المقاصدي للسنة.

وأردف: "نختار الوعاظ والأئمة بمعايير محددة، وغدًا سنستقبل الدفعة الثانية، واهتمينا بالجانب الإنساني منذ البداية، حيث درسنا علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الحاسب الآلي واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى الجانب الشرعي".

وأوضح، أن الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة تشهد أيضًا تدريس علوم الحضارة الإنسانية والحضارة المصرية، حيث أعطى فيها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق محاضرات رائعة استفاد منها الأئمة، كما يجرى تنفيذ رحلات للمواقع الأثرية المصرية، لكي يتعرف الدعاة على أهميتها.