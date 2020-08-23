سعر التذكرة لم يتغير.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال الزوار غدا

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، آخر الاستعدادات لإعادة فتح حدائق الحيوان لأول مرة غدا بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا إن الفترة الماضية كانت فترة للتجهيز والاستفادة من الهدوء المتواجد في الحديقة.

وأشاد "رجائي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، بالعمال والأطباء بالحديقة، قائلا إنهم بذلوا جهدا كبيرا الفترة الماضية في الانتظام في العمل رغم الظروف المصاحبة للفيروس من حظر للتجوال وعدم انتظام في المواصلات، موضحا أن ورش الحدائق بذلوا جهدا كبيرا لتطويرها من إعادة طلاء ودهانات وتجديد، وستكون غدا في أبهى صورها.

وأوضح أنهم تواصلوا مع وزارة الزراعة ليكون هناك مرجعية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، وتلخصت الإجراءات في إلزام الزوار بارتداء الكمامة، كما سيتم قياس درجات حرارة الزوار قبل دخولهم، إذ وفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أجهزة لقياس الحرارة عن بُعد، وسيمنع دخول شخص حرارته مرتفعة.

وأشار إلى أنه جرى تحديد كثافة الزوار داخل الحديقة بحيث لا تزيد عن 3500 آلاف زائر، بينما كانت تصل في أيام الأجازات الأسبوعية مثل يوم الجمعة لـ100 ألف زائر، موضحا أن عمليات الخروج والدخول لن تكون في توقيت واحد ما يسهل عمليات حصر الدخول والخروج، مؤكدا أنه لا توجد زيادة حتى الآن في أسعار التذاكر وسعرها 5 جنيهات.