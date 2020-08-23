"التخطيط": رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية نهاية العام الجارى

قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمى، إن المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية الذى يرصد المخالفات والتغيرات عبر «الأقمار الصناعية» هو نتاج تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع إدارة المساحة العسكرية، وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط، مشيراً إلى أنه بنهاية العام سيتم تطبيق هذه الخدمة على مستوى الجمهورية.

"عبدالحفيظ": إرسال تقارير للمحافظات لتمارس مهامها فى تقنين أو مخالفة المبانى الجديدة

أضاف «عبدالحفيظ» أن المركز يعتمد على محورين أساسيين؛ هما التصوير من خلال الأقمار الصناعية والذى نتج عنه توافر العديد من الصور وعمل التحليلات اللازمة لها، كما يوفر المشروع يومياً تصويراً لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 متر وتم زيادة هذه الدقة إلى 50 و30 سم فى بعض الأماكن، وقد نتج عن هذه الخدمة رصد أية تغيرات على الأرض أو رصد الأعمال الخرسانية التى تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية عن طريق فريق مدرب، موضحاً أن المحور الثانى يتمثل فى خرائط الأساس، والتى يتم إنتاجها من خلال التصوير الجوى أو من خلال صور فضائية عالية الجودة، مشيراً إلى إمكانية التعرف على المبانى سواء كانت سكنية أو تجارية، لافتاً إلى أن هذه اللقطات التى يتم رصدها يتم بها عمل تقارير لحظية لأى تغير؛ وإرسال هذه التقارير للمحافظات المختلفة لتمارس مهامها من حيث التعرف على مدى تقنين أو مخالفة المبانى الجديدة.

من جانبه، أشار رامى جلال، مستشار وزير التخطيط لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط لكنها ترصد كل المتغيرات على الأرض، وكل المشروعات التى تتم مثل: الطرق والكبارى والمدن السكنية وحجم المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية من حيث حجم الإنتاج والمساحة التى يتم الزراعة عليها.