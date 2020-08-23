بالفيديو.. خالد الجندي: الدين بخير لكن الأزمة في التدين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض الشيوخ لا يعرفون حتى الآن فقه الدولة، حيث إن كل الأمور أصبحت منظمة طبقًا لضوابط قانونية.

وضرب الجندي خلال حلقة اليوم الأحد من برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يقدمه على قناة "dmc"، مثلًا بقوله إن "الهجرة أصبحت منظمة، وليست سداح مداح وأصبح هناك جواز سفر، ولا يوجد ملك اليمين، وأصبح مرتبط بحقبة معينة، ومفيش حاجة اسمها رق".

تابع أن لدينا كل عام 52 اجتماعًا وهم خطبة الجمعة لكنها دون تأثير على المجتمع وهذه تعتبر كارثة بكل المقاييس، ليصبح هناك فجوة بين الدين والتدين حيث إن "الدين بخير ولكن التدين أمر شكلي".

أضاف خالد الجندي أن أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزًا من تفكير الرئيس عبدالفتاح السيسي ولا بد أن نحمد الله على ذلك لأن الموضوع خطير للغاية وتحد صعب، خاصةً وأن الخطاب الديني لم يتطور إطلاقًا.