التأمينات: العاملون بـ"المصرية للاتصالات" غير مستحقين للعلاوات الخمس

تحدث اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أزمة يواجهها العاملون في شركة المصرية للاتصالات بشأن العلاوات الخمس، قائلًا إن الشركة لها طبيعة مختلفة، ولا يوجد لديها مسمى العلاوة الخاصة.

وأضاف "عوض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه بمجرد طرح أسهم الشركة أُقرت لائحة ضمت كل العلاوات التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، وتم تعديل هيكل الأجور، فأصبح لا يوجد علاوات خاصة، واستفاد العاملون بقيمة هذه العلاوات في معاشهم الأساسي "بالتالي دول ملهمش".

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص، بادرت هيئة التأمينات لزيارة 64 منشأة من القطاع الخاص، وتم التأكد من صدور قرار العلاوة وانطباق الشروط على هذه المنشآت، بإجمالي 24 ألف مستفيد، موضحًا أنه سيتم صرف العلاوات الخمس لهم في شهر سبتمبر المقبل، بينما تم التأكد من عدم قيام 77 منشأة بالقطاع الخاص بصرف علاوات خاصة.

وأكد أن مشكلة المصرية للاتصالات تم بحثها والموضوع مٌنته، "الـ5 علاوات التي لم تضم إلى الأجر الأساسي بندي عليهم الزيادة دي، وفي المصرية للاتصالات ضموا الـ5 علاوات غير المنضمة عندهم على الأجر الأساسي، واستفادوا بالميزة في معاشاتهم".