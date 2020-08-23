التخطيط: مركز البنية المعلوماتية يرصد نسب الإنجاز في المشروعات القومية

قال الدكتور أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن مركز رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية يعمل على محورين، الأول أنه مرتبط بالأقمار الصناعية وتحميل الصور الفضائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "من خلال الأقمار الصناعية التي تعاقدنا عليها، نصور مصر بشكل يومي بدقة 3 أمتار، ومع بعض التقنيات والتطبيقات الحديثة فإننا نحلل الصور ونقدم بها تقارير تخدم جميع أجهزة الدولة".

وتابع، أن التصوير يتم بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية بما تمتلكه من إمكانيات هائلة في تقديم كل أوجه الدعم الفني، لاستخراج تقارير متعلقة بالمتغيرات المكانية في الدولة للحصول على الإحداثيات التي حصل التغير فيها، لإيضاح ما إذا كانت مقننة من عدمه.

وأردف، أن المحور الثاني لهذا المركز هو العمل على متابعة المشروعات الوطنية التي تشهدها مصر، وذلك للحصول على نسب الإنجاز فيها.