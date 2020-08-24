حي غرب المنصورة يجري التشطيبات النهائية بشارع 306 إيذانا لافتتاحه

تفقد المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية أمس، الأعمال والتشطيبات النهائية بمشروع 306 بمنطقة شارع الجيش، والمقرر إقامته لإتاحة فرص عمل للشباب ، وفتح أسواق جديدة إيذانا لافتتاحه.

وتابع رئيس الحي يرافقه عمرو عرفة، نائب رئيس الحي اعمال الورشة الصناعية والتي تضمنت ترميم جنبات الحديقة والأرصفة والبردورات بالمنطقة المحيطة بالمكان، دهان الاستراحات المتواجدة بالحديقة .

وبدأ حي غرب في وضع عربات تجهيز الأطعمة الخاصة بالمشروع بالأماكن المخصصة لها بأرجاء الحديقة كما تم خلال الجولة تفقد التشطيبات النهائية لدورات المياه العمومية المتواجدة بالمكان لتهيئة المكان لإقامة أحد أهم المشروعات القومية لتشغيل الشباب في مجال خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من المجالات بصورة حضارية تتطابق مع النظم العالمية، ويعد هذا المشروع إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني مما سيترتب عليه فتح أسواق جديدة وفرص عمل للشباب.

يذكر أن محافظة الدقهلية أجرت قرعة للمشروع الممتد في نطاق حي غرب المنصورة وحي غرب المنصورة، وفاز بها 82 شابا من بينهم 7 من الحالات الانسانية وذوى الإعاقة، ليحصل كل فائز على وحده من وحدات المشروع.