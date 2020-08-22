فوز 82 شابا في قرعة مشروع 306 بالمنصورة

أجرى اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم، القرعة العلنية للمرحلة الأولى من وحدات مشروع 306، الذي يجري تنفيذه بنطاق الوحدات المحلية في شرق وغرب مدينة المنصورة.

حضر القرعة كل من: الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية، وأعضاء اللجنة المشكّلة، التي ضمت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة ومسؤولي الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية والتفتيش والمتابعة والعلاقات العامة.

وقال اللواء عبد القادر النوري إن القرعة جرى إجراؤها بكل شفافية وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، موضحًا أنه قد تقدم للوحدات 104 شباب من أبناء الدقهلية منهم (49 على الوحدات بنطاق حي شرق - و55 على الوحدات بنطاق حي غرب) بالمنصورة.

وأضاف النوري، في بيان، أن القرعة أسفرت عن فوز 82 شابًا منهم 7 من الحالات الإنسانية وذوي الإعاقة، ليحصل كل فائز على وحدة من وحدات المشروع، موجهًا الفائزين بالقرعة لأهمية الالتزام بنظافة المكان وتضافر جهودهم جميعًا للحفاظ عليه واستمراره.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المشروع يستهدف تنفيذ مجمع وحدات يتكون من 82 وحدة كمرحلة أولى لبيع وتقديم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري متميز، يليق بمحافظة الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة، كما أنه يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.

يُذكر أن المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، أحدهما بنطاق حي غرب، والآخر بنطاق حي شرق بالمنصورة ويضم دورات مياه لائقة وأماكن انتظار وممشى للمترددين.