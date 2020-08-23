أحمد موسى منتقدا مروان محسن: كان متغطي بربع فدان

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة لنادي الزمالك، بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة القمة 120، والتي جمعت بينهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدوري الممتاز، موضحًا أن الأهلي سيطر على أجواء المباراة بنسبة 55 %، ورغم الخسارة يبقى على القمة وبفارق كبير عن الوصيف.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي ليس من طبيعته أن يُهزم بثلاثة أهداف في مباراة قمة، ولم يكن في أسوأ حالاته في مباراة الأمس، ولكن الحظ عانده كثيرًا خلال اللقاء.

وانتقد الإعلامي اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، قائلًا: "مروان محسن عجيبة الدنيا التامنة، وغير فعّال، واعتبر نفسه متسللا رغم أنه متغطي بربع فدان، أنا غضبان من امبارح ووقفت في آخر ربع ساعة في المباراة، لأن كل هجمة للزمالك كان ممكن ييجي منها جول ويسجل أكتر من 4 أو 5".

وأحكم الزمالك قبضته على القمة 120 أمام الأهلي، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض للنقطة 42 في المركز الثاني، ويقلص الفارق مع الأهلي صاحب الصدارة لـ16 نقطة، حيث يأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.