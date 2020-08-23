علاء مبارك: الزمالك هزم الأهلي على طريقة الكرة الخماسية

هنأ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، نادي الزمالك، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على غريمه التقليدي، النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مساء السبت.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك لنادى الزمالك وهاردلك للنادي الأهلي وكل التوفيق في المباريات القادمة إن شاء الله، ثلاثة أهداف جميلة للزمالك هدف ثاني عالمي وهدف ثالث برازيلي على طريقة الكرة الخماسية".

مبروك لنادى الزمالك وهاردلك للنادى الاهلي وكل التوفيق فى المباريات القادمة ان شاء الله ، ثلاثة اهداف جميلة للزمالك هدف ثانى عالمى وهدف ثالث برازيلي على طريقة الكرة الخماسية — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 22, 2020

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

وأحكم الزمالك قبضته على القمة 120 أمام الأهلي، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع الأهلي صاحب الصدارة لـ16 نقطة، حيث يأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من، أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في الدقائق 13 و71 و93، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 62.