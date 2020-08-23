أحمد موسى منتقدا دفاع الأهلي: عمل شارعين مفتوحين والزمالك توغل فيهم

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على دفاع النادي الأهلي، بعد الهزيمة أمس من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدوري الممتاز، قائلًا: "الأهلي كان عامل شارعين مفتوحين والزمالك متوغل فيهم".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي لا يحاسب اللاعبين بالقطعة، فهو مدرسة مختلفة نوعًا ما عن الأندية الأخرى، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الأحمر عقدت اجتماعًا عاصفًا اليوم مع اللاعبين.

وتابع: "غضب جماهير الأهلي الخطيب طلعه على اللاعبين والمدرب والحساب قادم ومش ضروري يكون اليوم"، مشيدًا بأداء مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، واصفًا إياه بنجم منتخب مصر القادم، "سجل هدف عالمي استلم الكرة من حازم إمام على صدره لف بالشمال، وسدد صاروخ في المرمى، والشناوي كان هيعمل إيه؟".

ولفت الإعلامي، إلى أن أبو جبل حارس مرمى الزمالك كان نجم المباراة.

وأحكم الزمالك قبضته على القمة 120 أمام الأهلي، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري، ليرفع رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني، ويقلص الفارق مع الأهلي صاحب الصدارة لـ16 نقطة، حيث يأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من، أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في الدقائق 13 و71 و93، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.