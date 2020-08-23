لافروف: تصريحات الرئيس البيلاروسي حول إصلاح الدستور "واعدة"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن بلاده تعتبر تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول إصلاح الدستور البيلاروسي واعدة.

وقال لافروف، في تصريحات أمام منتدى الشباب: "تحدث الرئيس لوكاشينكو أكثر من مرة خلال اجتماعاته مع مجموعات العمل من أجل الحوار، حول الإصلاح الدستوري".

وأضاف لافروف، "أن هذا هو المسار الواعد جداً"، مشيرا إلى أن بلاده لا تستبعد أن تكون المرشحة السابقة للرئاسة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وأنصارها لهم مصلحة في مزيد من زعزعة استقرار الوضع في بيلاروسيا.

وتابع الوزير الروسي قائلا: "إن الخطاب الرئيسي للمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا هو في الاتجاه الغربي بهدف منع الدول الغربية من أن تهدأ وإقناعها بمواصلة العبث بالوضع في بيلاروسيا".

وأوضح لافروف، أن موسكو تعلم أنه ليس كل شركاء روسيا الغربيين يوافقون على هذا النهج، الذي تتبعه تيخانوفسكايا.