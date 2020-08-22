فيلم TENET يحصل على إشادات النقاد قبل عرضه بأيام

شهد فيلم TENET ارتفاعًا مذهلًا في التقيمات الأولية قبل طرحه رسميًا في صلات السينما في 26 أغسطس الجاري في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويعتبر الفيلم الأول الذي يجري عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فترة استغرقت عدة أشهر من الإغلاق، ولكنه حصل علي إشادات مبدئية إيجابية من النقاد تدفع الجمهور لمشاهدة الفيلم فور طرحه، حيث وصلت التقييمات الأولية للفيلم الجديد لـ 87% عبر موقع rotten tomatoes الشهير.

وتعرض انتاج فيلم TENET للعديد من العوائق و قامت شركة Warner Bros المنتجة للفيلم بتأجيله عدة مرات لأجل غير مسمي بسبب تداعيات تفشي فيروس الكورونا المستجد المسبب لمرض الكوفيد 19.

ولم تكشف شركة الانتاج عن قصة فيلم TENET حتي كتابة تلك السطور، ولكن تدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن.

تكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار، يخرجه ويكتبه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

مدة فيلم Tenet ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع IMDB.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات.

وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، ويأمل الكثيرون في أن يعيد فيلم "Tenet" الجمهور إلى السينما مرة أخرى، والتي جرى إغلاقها في بلاد مختلفة منذ منتصف مارس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.