حكاية فيلم Tenet .. تكلفته 205 ملايين دولار.. وخسر 4 معارك أمام كورونا

في معركته مع كورونا، يخسر في كل جولة، في البداية يكون التحدي، بتحديد موعد لطرح فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان، وذلك على الرغم من حال السينما الذي لا يسر، بسبب استمرار إغلاق دور العرض في أماكن مختلفة، وتوقف تصوير أفلام، وتأجيل أهم الأحداث الفنية.

ومع كل بارقة أمل يشعر بها صناع السينما، ومع كل سعادة تنتاب عشاق الفن السابع بقرب موعد صدور فيلم Tenet ، يأتي الخبر الصادم بتأجيله.

وبعد تحديد 3 مواعيد، يخسر كريستوفر نولان التحدي أمام كورونا، ويبدو أن الطموحات ستنتظر بعض الوقت لحين اتضاح الرؤية أمام صناع ورواد السينما.

وقالت شركة الإنتاج في بيان سابق لها: "سنعرض الفيلم عندما يكون أصحاب دور العرض على استعداد".

ويبدو ان أصحاب دور العرض في حالة تخبط بعدد من الولايات داخل أمريكا، ففي ولاية نيوجيرسي، رفض القضاء، طلب أصحاب دور العرض، بإعادة فتح السينما مرة أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

كما أن هناك بعض المدن بدول أخرى التي أغلقت دور العرض بعد فترة من افتتاحها بسبب عودة "كورونا" منها برشلونة التي أغلقت قاعات السينما بعد أقل من شهر من افتتاحها.. وغيرها

وفيلم Tenet الذي يصاحبه التأجيل المستمر بفعل كورونا، تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، يخرجه ويكتبه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

مدة فيلم Tenet ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع IMDB.

وبطل الفيلم جون ديفيد واشنطن، مواليد، 28 يوليو 1984، في أمريكا، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، من بين المنضمين حديثا، لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

ويشاركه البطولة روبرت باتينسون، مواليد 13 مايو 1986، في لندن، وشارك كممثل في أكثر من 30 فيلما، أولها Vanity Fair عام 2004. وآخرها Waiting for the Barbarians عام 2019.

ومن أشهر أفلام روبرت باتينسون. Twilightو The Rover وGood Time

أما المخرج كريستوفر نولان، ولد 13 يوليو 1970، في لندن، وترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.. بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.

ومن أشهر أفلام كريستوفر نولان، Memento عام 2000، Insomnia 2002، و The Prestige 2006، The Dark Knight Rises 2012، و Interstellar2014