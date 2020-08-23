المتهمة بتعذيب طفلة كفر الشيخ: عاملتها كويس وأصابت نفسها علشان تمشي

أنكرت زوجة ضابط الشرطة المفصول، والمتهمة معه بتعذيب طفلة كفر الشيخ، ما نُسب إليها من اتهامات بتعذيب وإصابة الطفلة أمنية إبراهيم، والبالغة من العمر 9 أعوام، وذلك خلال الاستماع لاقوالها في نيابة كفر الشيخ.

وقالت الزوجة المغربية التي تمكنت الجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، من القبض عليها أمس وترحيلها لمحافظة كفر الشيخ، إنها عاملت الطفلة معاملة حسنة، لكنها أصابت نفسها.

وأضافت خلال تحقيقات النيابة العامة، أن "وسيطة" في تشغيل الخادمات أحضرت إليها الطفلة للعمل في خدمة ابنيها المصابين بمرض "التوحد"، وأنها قدمت وزوجها أجر خدمتها لوالدتها، وأنهما أحسنا معاملتها، إلا أنها أحدثت إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، "عاملتها كويس، وهى أصابت نفسها علشان عاوزة تمشي تروح لأبوها مش أمها".

وتابعت خلال التحقيقات، "لم أسكب الزيت أو الماء الساخن عليها، وإنما هي من سكبت الماء على نفسها بالخطأ أثناء حملها إناء ماء ساخن في المطبخ، وكنت بعاملها زى ما تكون بنتي، وهى اللي أصابت نفسها".

وكان رئيس نيابة كفر الشيخ، قد أمر بحبس الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب طفلة كفر الشيخ 4 أيام، بعد تجديد حبس زوجها "كمال الدين.م.خ"، 40 عامًا، ضابط شرطة مفصول، بمحافظة الجيزة، والمتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية، البالغة من العمر 9 أعوام، والتي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني وزوجته المتهمة، وأكدت الطفلة قيام ضابط وزوجته مغربية الجنسية بالاعتداء عليها وتعذيبها أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما، وأنهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها، وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.