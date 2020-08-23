بريطانيا: غرامات بآلاف الجنيهات لمخالفي قواعد حظر التجمعات

منحت السلطات في إنجلترا جهاز الشرطة صلاحيات جديدة اعتباراً من الجمعة المقبلة ستسمح له بموجبها بتحصيل غرامات تصل لعشرة آلاف جنيه أسترليني من كل من ينظم تجمعات يربو عدد الأشخاص فيها على الـ30، في إطار جهود مكافحة وباء كورونا لمستجد "كوفيد 19".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم، إن هناك غرامة مقدارها 100 جنيه أسترليني أخرى، بات بوسع الشرطة البريطانية أيضا فرضها على كل مشارك بهذه التجمعات، وذلك مع إمكانية مضاعفة الغرامات عن أي جريمة إضافية بحد أقصى 3200 جنيه أسترليني لكل فرد يخالف القيود العمول بها.

ويسري نفس المستوى من الغرامات الباهظة على المخالفين للقواعد الملزمة الآن بوجوب تغطية الوجه ووضع قناع أو كمامة في أماكن مثل وسائل النقل العام أو المتاجر ومحلات البقالة والسوبرماركت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أن ذلك يأتي بعدما رصدت شرطة مدينة برمنجهام، أكثر من 70 تجمعا كبيرا في الشوارع والمنازل نهاية الأسبوع الماضي، رغم أنه لم يصرح بعودتها حتى الآن، فيما أبلغت الشرطة في بلدة هيدرسفيلد، قرب مانشستر، عن قيامها بتفريق احتشاد شارك فيه حوالي 300 شخص على نحو غير مسموح.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا إلى 41429

من جانبها، أشارت شرطة سكوتلانديارد في لندن، إلى أنها وفي هذه الأثناء تعاملت مع أكثر من 1000 احتفال غير مصرح به منذ نهاية يونيو الماضي.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 6 وفيات بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41429.

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان، أنه تم تسجيل 1041 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 325642 إصابة في عموم بريطانيا.