طيران الكويت تحظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان مؤقتا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، عن حظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر؛ بناءً على تحديث السلطات الصحية الكويتية.

وذكر الطيران المدني الكويتي، في بيان صحفي، أنه بالنسبة للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي، تم تعديل مدة صلاحية شهادة "بي سي آر" من 72 ساعة إلى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة، حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة؛ وذلك للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي.

وأضافت الطيران المدني، أنه سيتم الاكتفاء بشهادة فحص "بي سي آر" الصادرة من الكويت للمسافر خارج البلاد التي لا تزيد مدة سفره على 4 أيام، ولا يشترط إجراء فحص عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة، مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت في أول أغسطس الجاري، عن حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".