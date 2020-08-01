شحن وركاب.. تعرف على الطيران التجاري الذي أوقفته الكويت مع مصر

الطيران التجاري هو فرع من فروع الطيران المدني وكلاهما يندرج تحت مسمى الطيران العام وخدمات شركات الطيران التي تقوم بتشغيل الطيارات بالإيجار، في معظم البلدان تشغل رحلات الطيران تجاريا إذا تحققت ثلاث شروط وهي:

1- أن يكون الطيار يحمل رخصة طيران تجاري صالحة.

2- أن تكون الطائرة تحمل سجل تجاري للعمل ساري المفعول.

3- أن تحمل الشركة المشغلة للطائرات التجارية تصريحات قانونية للعمل في هذا المجال.

ويتفرع الطيران المدني إلى فئتين: طيران المسافرين التجاري، بما في ذلك جميع الرحلات الجوية لنقل الركاب والشحن التي تعمل على خطوط ومواعيد منتظمة. والطيران العام، بما في ذلك جميع رحلات الطيران المدني الأخرى، خاص أم تجاري.

وكانت شركة "مصر للطيران"، قررت إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين اشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأهابت "مصر للطيران"، بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 090070000 أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت حظر الطيران التجاري إلى عدة دول بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.

وذكرت في بيان نشرته على حسابها على تويتر: "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، تقرر حظر الطيران التجاري من الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين - سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو، حتى إشعار آخر".