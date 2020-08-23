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محمود مسلم

رئيس فنزويلا: مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة

كتب:

(أ.ش.أ)
10:23 م | الأحد 23 أغسطس 2020
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريح صحفي، اليوم، أن حكومة بلاده مستعدة دائمًا لبدء الحوار مع الإدارة الأمريكية، أيا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، موضحا أن العلاقات بين كاراكاس وواشنطن يجب أن تخضع لمراجعة من قبل الطرفين، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعًا سياسيًا يتزامن مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدًا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو -الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان - تنصيب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية.

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