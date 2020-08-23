إخماد حريق نشب في أكشاك مدرسة الزراعة بدكرنس

أعلنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد حريق بأكشاك مدرسة الزراعة بالمدينة، وتبين نشوب الحريق في محل لتصليح الكاوتش وآخر لبيع بعض المواد البترولية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ بنشوب حريق في عدد من الأكشاك الخشبية بدكرنس.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وبحسب بيان رئاسة مركز دكرنس، كلفت الدكتورة أمال بركات رئيس المركز، نواب المركز كل من أحمد مبارك وطه السباعي بالتوجه إلى مكان الحادث لمتابعة حالة الحريق.

وأكد شهود العيان، أن الحريق امتد بسرعة إلى عدد من الأكشاك نتيجة بيع مواد بترولية بداخلها، واستخدم رجال الإطفاء الرغاوي للسيطرة علي النيران، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.