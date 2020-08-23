لافروف: محاولات واشنطن لاستعادة العقوبات ضد إيران ستمنى بالفشل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن محاولات الولايات المتحدة لدفع مجلس الأمن الدولي لإعادة العقوبات ضد إيران ستفشل.

وقال لافروف، في تصريحات أمام منتدى للشباب في روسيا: "انسحب الأمريكيون من الاتفاق مع إيران، وببساطة أغلقوا الباب"، مضيفا: "إن محاولات واشنطن تخلق أزمة في مجلس الأمن الدولي، ولكننا سنتغلب على هذه الأزمة".

وأشار لافروف، إلى أن محاولات الاستخدام غير القانوني للقرار، الذي انتهكه الأمريكيون أنفسهم، لن تنجح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

وزير الخارجية الروسي: واشنطن تطرح مطالب غير واقعية في مفاوضات الأسلحة النووية

وفي سياق آخر، قال لافروف، إن الولايات المتحدة طرحت مطالب غير واقعية في المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، مؤكدا أن روسيا لا تنوي تلبيتها.

وأضاف الوزير الروسي، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخباري الروسية، أنه يعرف النتيجة النهائية للمفاوضات، إلا أنه دعا الأمريكيين بشكل صريح إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، التي ينقضي سريانها في فبراير المقبل.

وأوضح لافروف، أن بلاده مهتمة بتمديدها دون أي شروط مسبقة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه روسيا مرارا استعدادها لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة، لم تعرب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبتها في ذلك، فيما دعت إلى مفاوضات حول اتفاق ثلاثي أوسع بشأن الأسلحة النووية يضم الصين.