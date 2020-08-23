مصدر: 7 آلاف طالب من أصل 120 ألفا حصلوا على درجات في التظلمات

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن 7 آلاف طالب من بين 120 ألفًا تقدموا بتظلمات على درجاتهم في الثانوية العامة، حصلوا على درجات بعد فحص هذه التظلمات، مضيفًا أنه تم إبلاغ إدارة التنسيق في وزارة التعليم العالي بالزيادات.

وكشفت مصادر أن رقم 7 آلاف قابل للزيادة، خصوصًا أن العمل على فحص التظلمات جاري لمدة 10 أيام مقبلة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التظلمات للطالب على درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة، 6 أغسطس الجاري وأغلقته يوم 20، مقابل 100 جنيه لكل مادة يتظلم فيها الطالب.