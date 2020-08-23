موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بين المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 11 حالة وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى4741.

ارتفاع وفيات كورونا في العاصمة الروسية إلى 4741

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء في بيان: "توفي في موسكو 10 أشخاص تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة بهذا المرض إلى 4741"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وسجلت روسيا، اليوم، 4852 إصابة جديدة بكورونا المستجد ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 956749، وحصد الوباء أرواح 16383 شخصًا حتى الآن.