مدير عام الشرطة السودانية يؤكد الجاهزية لحماية المدنيين في دارفور

أكد المدير العام لقوات الشرطة السودانية، رئيس اللجنة التنفيذية لحماية المدنيين بولايات دارفور، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي، اليوم، جاهزية قوات الشرطة لحماية أهل ولايات دارفور، إثر انتهاء عمل بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" نهاية العام الحالي.

وشدد علي- خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحماية المدنيين بولايات دارفور - على أن هذا التكليف يُعد واجباً أصيلاً من واجبات الشرطة التي تضطلع بها بمهنية واحترافية.

وأكد علي، أن عمل اللجنة يُعد واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الشرطة السودانية التي ستنخرط بكل جهودها ومقدراتها البشرية واللوجستية لحماية أهل دارفور.

وأشار إلى جاهزية قوات الشرطة بإداراتها المختلفة لتعزيز الحماية للمدنيين بدارفور بمفاهيم جديدة وتصميم وعزم كبير وتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

واستعرض أعضاء اللجنة متطلبات تنفيذ المهمة حسب الاختصاص، وأكدوا الجاهزية للشروع الفعلي في تنفيذها، وأوضح الأعضاء، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تواصلاً مجتمعياً مهماً على أرض الواقع.

جدير بالذكر، أن اللجنة تعمل وفق مخرجات الآلية الوطنية لحماية المدنيين في دارفور، والتي يترأسها وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس.