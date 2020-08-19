توت: لا خلافات كبرى في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور

قال رئيس فريق الوساطة توت قلواك، إن جلسة مباحثات-مسار دارفور التي انعقدت صباح اليوم بعاصمة دولة جنوب السودان "جوبا" بين وفدي الحكوم السودانية والحركات المسلحة ناقشت العديد من بنود ملف الترتيبات الأمنية، مؤكدا عدم وجود اختلافات كبيرة بين الطرفين.

وأعرب قلواك، عن أمله في أن تكون الجولة الحالية حاسمة وأن يتم خلالها الاتفاق التام بشأن بروتوكول الترتيبات الأمنية وصولاً إلى اتفاق السلام الشامل، من أجل تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في السودان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

من جانبه، قال مقرر فريق التفاوض في ملف الترتيبات الأمنية - مسار دارفور، معتصم أحمد محمد، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن التفاوض يسير بشكل جيد وأن نقاط الاختلاف بين الطرفين محدودة ومن المتوقع أن يتم تجاوزها خلال اليومين المقبلين والوصول لاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية وبذلك يتم إسدال الستار على كافة القضايا والبدء في مراجعة مختلف الأوراق تمهيداً للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل في الموعد المحدد من قبل فريق الوساطة الجنوبية.

وأشار معتصم، إلى أن الجلسة تناولت الرؤية حول كيفية تكوين القوات المشتركة وهي القوة المعنية بحفظ السلام في دارفور وبند دمج قوات حركات الكفاح المسلح في الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة والمدى الزمني لذلك.

وأوضح معتصم، "أن الوفد الحكومي قدم لنا رؤية ونحن بصدد دراستها والرد عليها"، معربا عن أمله في أن يتم الوصول إلى توافق تام حول كافة النقاط العالقة في أقرب وقت ممكن.