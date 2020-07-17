"أوتشا": أحداث دارفور الأخيرة تُرجح تفاقم الاحتياجات الإنسانية

رجح تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن يؤدي التصعيد الأخير في أعمال العنف في مدنية "كُتُم" في شمال دارفور (غرب السودان) إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وأعلنت السلطات السودانية، مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين خلال هجوم مسلحين على معسكر "فتا بُرنو" للنازحين في 13 يوليو الجاري.

وذكر مكتب "أوتشا" في السودان، في تقرير اليوم الجمعة، أن ما يقرب من 330 ألف شخص في ولاية شمال دارفور، يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الشديد.

وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وشركاءه موجودون في الميدان ويقومون بتقييم الوضع والحاجة إلى استجابة موسعة في المنطقة، لافتا إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2020، أتيح وصول منظمات الإغاثة إلى 310 آلاف شخص على الأقل بالمساعدات الإنسانية في ولاية شمال دارفور، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة ومنتجات النظافة والصحة والتغذية وخدمات الحماية.