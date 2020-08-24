السيطرة على حريق بكابينة كهرباء بالخصوص

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق نشب بكابينة كهرباء، بجوار مجمع السعيد بالأمير بحري الدائري، امتد لستارة شرفة منزل مجاور.

تلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بكابينة كهرباء، جوار مجمع السعيد بالأمير بحري الدائري، وتم إخطار الحماية المدنية وانتقل المقدم أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق امتد فقط لستارة شرفة منزل مجاور، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

فيما تأثرت الوحدات السكنية التي كانت تستخدم الكابينة بانقطاع الكهرباء وتتولى الأجهزة المسؤلة بشركة الكهرباء باتخاذ اللازم.