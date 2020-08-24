"الوطنية لحقوق الإنسان" تدين استهداف المتظاهرين في طرابلس

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جريمة استهداف المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بإطلاق النار بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف بحقهم والذي أدى بحسب المعلومات الأولية لإصابة اثنين من المتظاهرين.

واعتبرت اللجنة استهداف المتظاهرين جريمة نكراء لقمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وحق التظاهر السلمي للمواطنين، الذين خرجوا في تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية والحياتية وتوفير الخدمات الأساسية لهم ورفضهم للفساد في مؤسسات الدولة، والذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعربت اللجنة، عن تخوفها من حملت اعتقالات واختطافات قد تطال نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والمواطنيين المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات المستائة من سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية في عموم البلاد.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الجريمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير، ومصادرة لحق التظاهر السلمي في العاصمة طرابلس، وإرهاب مسلح مرفوض يمارس بحق متظاهرين سلميين.

وطالب اللجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات واقعة استهداف المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس بالرصاص الحي، وبشكل مباشر، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي.

كما طالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية لضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين المتظاهرين من جميع أشكال العنف والقمع المسلح، وضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق التظاهر السلمي.