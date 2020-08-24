منظمة حقوقية تندد بقتل واختطاف مدنيين في بلدة الأصابعة الليبية

طالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، كل من حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة، بالتحقيق بصورة عاجلة في أحداث قتل مواطن واختطاف آخرين في مدينة الأصابعة منذ أمس الأول الجمعة، فضلا عن تطويق مداخل ومخارج المدينة.

وقالت المنظمة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنها تلقت شكاوى وبلاغات بشأن قيام قوة تابعة لحكومة الوفاق بدخول مدينة الأصابعة صباح السبت، والبحث عن مواطنين محددين بدعوى تأييدهم لقوات الجيش بزعامة خليفة حفتر، وهو ما إذا ثبتت صحته فإنه يشكل إجراءات انتقامية تتناقض مع روح إعلان حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار والبدء في إطلاق مسار سياسي سلمي لتسوية الأزمة.

وأشارت الإفادات إلى قتل "ناصر غيث"، واختطاف آخرين بينهم مدير مكتب الهلال الأحمر في المدينة.

ودعت المنظمة للوقف الفوري للإجراءات التي من شأنها أن تعرقل جهود التوصل إلى معالجة سياسية للأزمة الراهنة، كما طالبت بالتحقيق وجلب الجناة إلى العدالة للحد من مشاعر الذعر ونشر الطمأنينة بين المواطنين.